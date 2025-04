🎥 Van der Poel scoort hattrick in Parijs-Roubaix na val van Pogacar, Van Aert valt weer naast het podium

Mathieu van der Poel heeft opnieuw geschiedenis geschreven in Parijs-Roubaix met een derde zege op rij. In een duel met Tadej Pogacar, die viel, trok Van der Poel aan het langste eind.

Kon Mathieu van der Poel voor een derde keer op rij Parijs-Roubaix winnen en zich naast Octave Lapize (1909,1910, 1911) en Francesco Moser (1978, 1979 en 1980) zetten? De titelverdediger zou dit jaar alleszins meer tegenstand krijgen.

Onder meer Van Aert, Pedersen, Ganna en vooral wereldkampioen Pogacar stonden aan de start. Een vroege vlucht probeerde met voorsprong het Bos van Wallers door te komen, maar al op meer dan 105 kilometer van de streep begonnen de favorieten aan hun strijd.

Pogacar en ook Van der Poel gooiden de knuppel in het hoenderhoek, in het Bos van Wallers ontplofte de koers helemaal. Pogacar nam de kop, Van der Poel nam over en trok door. Van Aert kon het wiel van zijn ploegmaat Brennan niet houden.

Na het Bos trok Van der Poel meteen door, Pogacar en ook Pedersen moesten volgen. Er ontstond zo een kopgroep met vijf, ook Philipsen en Bissegger pikten hun wagonnetje eaan. Van Aert had alle moeite van de wereld om terug te komen bij de achtervolgers.

Pogacar valt op de kasseien, Van der Poel alleen weg

De vijf reden als maar verder weg, tot Pedersen plots lek stond en vooraan wegviel. Ook Bissegger moest de rol lossen bij een nieuwe versnelling van Pogacar op zo'n 70 kilometer van de streep. En zo waren ze nog met z'n drieën.

Op Mons-en-Pévèle, op 45 kilometer van de streep, was ook de bobijn van Philipsen helemaal af. De twee waren alleen en waren op weg naar een nieuw duel. Maar op 38 kilometer van de streep liep het mis voor Pogacar, die een bocht verkeerd inschatte en ten val kwam.

Van der Poel was nu alleen, maar had maar een kleine voorsprong op Pogacar. Tot de Sloveen op kraken stond en wisselde van fiets. Van der Poel was op weg naar zijn achtste monument, Pogacar was op meer dan een minuut tweede.

Van Aert, Pedersen en Florian Vermeersch sprintten om de derde plaats op de piste. Pedersen toonde zich net als in de Ronde de beste, Van Aert moest opnieuw tevreden zijn met de vierde plaats, Vermeersch werd vijfde.