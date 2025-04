Roodhooft geeft toe dat Van der Poel niet te kiezen heeft: "Plezant of niet plezant..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Voor Mathieu van der Poel zit het voorjaar er na Parijs-Roubaix op. Hij last dan een pauze in, waar deze zomer ook weer de Tour op zijn programma zal staan.

Mathieu van der Poel heeft na Parijs-Roubaix twaalf koersdagen op zijn teller staan in 2025, maar trekt er toch een streep onder. Geen Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik dit jaar, Van der Poel maakt andere keuzes.

Hij zal opnieuw zijn mountainbike vanonder het stof halen, waar en wanneer is nog niet duidelijk. Deze zomer zal Van der Poel echter opnieuw aan de start staan van de Ronde van Frankrijk. Al is Van der Poel daar niet zo'n fan van.

Van der Poel vindt niet echt zijn geliefkoosde terrein in de Tour, vorig jaar was een elfde plaats in de gravelrit naar Troyes zijn beste resultaat. Philip Roodhooft geeft dan ook toe dat Van der Poel liever niet aan de start van de Tour zou staan.

Van der Poel rijdt toch de Tour

"Als hij puur op gevoel zou kunnen kiezen, zou hij de Ronde van Frankrijk misschien niet rijden. Maar we moeten hem echt niet overtuigen dat, plezant of niet plezant, hij er uiteindelijk toch mee naartoe zal gaan", zegt Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

"Per se van iets een punt willen maken omdat wij zogezegd de baas zijn, ik zie er het nut niet van in. Je moet dat doen als het relevant is", zegt Roodhooft nog. En dus zal Van der Poel gewoon aan de start staan.