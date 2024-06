Nathan Van Hooydonck begrijpt iets niet over Remco Evenepoel: "Dat is toch bijna idioot?"

Over een week gaat in het Italiaanse Firenze de Tour de France van start. Wat kunnen we verwachten van Remco Evenepoel?

Geen Remco Evenepoel op het BK wielrennen door ziekte, het wordt dus een week wachten voor we de kopman van Soudal Quick-Step aan het werk zien. Zo kan hij zich optimaal voorbereiden op de start van de Tour. Voor de 24-jarige Evenepoel wordt het zijn eerste deelname aan de Tour, nadat hij al twee keer aan de start stond van de Giro en de Vuelta. De concurrentie wordt met Pogacar, Vingegaard en Roglic dan ook stevig. Van Hooydonck over Tour-winst Evenepoel De druk op Evenepoel zal opnieuw hoog zijn. "We verwachten toch niet van Remco dat hij de Tour gaat winnen?", vraagt Nathan Van Hooydonck zich af bij Het Nieuwsblad. "Het is toch bijna idioot om over een Tourzege te spreken?" Van Hooydonck wil de capaciteiten van Evenepoel niet minimaliseren, maar wijst ook naar de voorbereiding van Evenepoel die niet optimaal verlopen is. "Dan moet je toch niet denken aan winnen." Toch zag Van Hooydonck ook goede dingen in de Dauphiné. Evenepoel loste vaak bergop, maar verloor niet veel tijd. Hij keek op zijn metertje en reed op de limiet naar boven. "Ik vond dat slim", stelt Van Hooydonck nog.