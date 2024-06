Bijzonder geslaagde comeback voor Belgisch toptalent: "Grote twijfels over mijn toekomst"

Lennert Van Eetvelt (22) kan terugblikken op een geslaagde comeback tijdens de Belgische kampioenschappen. Hij eindigde twee keer in de top tien.

Na de Strade Bianche kreeg Lennert Van Eetvelt pijn aan de knie, waarvoor hij zelfs onder het mes moest. Eind mei kon Van Eetvelt dan eindelijk opnieuw trainen, maar werd hij in Tenerife aangereden door een auto.

Op het BK tijdrijden kon Van Eetvelt afgelopen donderdag zijn comeback maken. Met een achtste plaats op iets meer dan anderhalve minuut van winnaar Tim Wellens was het voor Van Eetvelt een geslaagde test.

Van Eetvelt tevreden na geslaagde comeback

Ook zondag op het BK op de weg eindigde Van Eetvelt in de top tien, hij sprintte naar plek zeven. "En zeggen dat ik een maand geleden nog grote twijfels had over mijn toekomst als wielrenner", reageerde Van Eetvelt bij Het Nieuwsblad.

"Mijn zevende plaats overtreft dan ook alle verwachtingen. Het was al fijn om terug deel uit te maken van het peloton en deze groep", zei Van Eetvelt over zijn plek in de top tien in Zottegem.

Van Eetvelt staat niet aan de start van de Tour, de winnaar van de UAE Tour mikt op de Vuelta. "Ik ben natuurlijk nog fris en ga in alle rust toewerken naar de Vuelta. De honger is echt nog groot. Ik ga nog op stage, maar kijk nu al uit de Ronde van Spanje."