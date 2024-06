Tim Merlier is het niet eens met beslissing ploegauto op BK: "Als het van mij had afgehangen..."

Tim Merlier is er niet in geslaagd om voor de derde keer Belgisch kampioen wielrennen te worden. Merlier kwam in de sprint toch wat tekort tegen de andere toppers.

Na 2019 en 2022 kon Tim Merlier al voor de derde keer Belgisch kampioen worden in Zottegem. Voor de sprinter van Soudal Quick-Step was het wel al de 53ste koersdag van 2024 en dat voelde Merlier op het BK.

"Het is altijd een zwak excuus om achteraf te zeggen dat je geen goede benen had, maar het was wel de realiteit vandaag", zei Merlier bij Sporza. "Bert Van Lerberghe is vandaag wel 30 keer bij mij geweest om te vragen hoe het was."

"Ik zei: 'Sorry Bert, maar we kunnen echt geen initiatief nemen of we gaan de titel gewoon weggeven'. Dat is ook gebleken want ik zat echt niet goed in mijn vel. Het is logisch, maar vorige week was het nog oké."

Merlier niet akkoord met beslissing volgwagen

Soudal Quick-Step nam in de finale toch initiatief om het laatste gaatje dicht te rijden voor de sprint. Dat was niet helemaal naar de zin van Merlier. "Dat was de beslissing van de ploegauto. Als het van mij had afgehangen hadden we dat niet gedaan."

Toen Merlier zijn sprint inzette, voelde hij meteen dat hij niet meer kon winnen door de indrukwekkende aanzet van Arnaud De Lie. "Ik wist dat ik niet meer kon winnen, dus dan liet ik het maar lopen tot de meet."