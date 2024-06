De knoop is doorgehakt: Vanthourenhout onthult de vier namen voor de Olympische Spelen

De Tour staat voor de deur, mag toch zitten ook al heel wat renners met hun hoofd bij de Olympische Spelen. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie bekendgemaakt.

België mag maximaal vier renners aan de start brengen tijdens de olympische wegrit in Parijs. Twee daarvan moeten ook de tijdrit rijden. Met wereldkampioen Evenepoel en Van Aert moest de bondscoach niet lang twijfelen.

Bondscoach Vanthourenhout moest dus nog de keuze maken voor de twee overige renners. Hij heeft uiteindelijk gekozen voor Tiesj Benoot en Jasper Stuyven. Jasper Philipsen en Arnaud De Lie blijven dus thuis.

"Vier renners is niet veel, zeker als je kijkt naar de luxe die we hebben in België", zegt Vanthourenhout. "Maar ik ben er wel van overtuigd dat we met een zeer sterk en ervaren team naar Parijs kunnen reizen."

Stevige wegrit Olympische Spelen

De wegrit bij de mannen telt in totaal 273 kilometer en 2.800 hoogtemeters. In het slot zijn er drie lokale ronden, de steile flanken van de Montmartre zullen dienen als scherprechter. De laatste tien kilometer gaan vlakker naar startplaats Trocadéro.

De wegrit wordt op 3 augustus gereden, zo'n twee weken na het einde van de Tour in Nice. Van Aert, Evenepoel, Stuyven en Benoot rijden vanaf zaterdag ook allemaal de Tour.