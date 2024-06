Van Avermaet als hij vijfde renner mag meepakken naar de Spelen: "Ik zou niet twijfelen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakt straks zijn selectie voor de Olympische Spelen bekend. Slechts vier renners mogen mee naar Parijs.

Drie jaar geleden in Tokio mocht bondscoach Sven Vanthourenhout nog vijf renners selecteren voor de wegrit op de Olympische Spelen. Toen mochten Wout van Aert, Remco Evenepoel, Tiesj Benoot, Mauri Vansevenant en Greg Van Avermaet mee.

Van Avermaet zelf is ondertussen gestopt, maar de bondscoach mag ook maar vier renners meer meenemen. Doordat Wout van Aert en Remco Evenepoel al de tijdrit rijden, mag Vanthourenhout nog twee renners selecteren.

Van Avermaet twijfelt niet over Declercq

Wat als de bondscoach toch vijf renners mocht selecteren? Want nu dreigt de bondscoach met de verwachte namen Van Aert, Evenepoel, Stuyven en Benoot alleen renners mee te nemen voor de laatste twee uur.

Van Avermaet heeft de perfecte vijfde renner in gedachten. "Met Declercq heb je wel iemand die het gewend is om vanaf de start tempo te rijden. Mocht er een vijfde renner bij mogen, ik zou niet twijfelen. Helaas: maar vier... sorry Tim."

Het blijft dus afwachten welke renners bondscoach Vanthourenhout meeneemt naar Parijs? Kiest hij voor drie kopmannen met Van Aert, Evenepoel en Philipsen/De Lie of toch voor Stuyven en Benoot naast Evenepoel en Van Aert?