🎥 Wout van Aert in tranen na derde plaats in eerste Tourrit: "Echt een zware periode gehad"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert had veel twijfels voor de Tour, maar stond er meteen. Hij werd derde in de eerste etappe en was tot tranen toe bewogen.

Volgens Wout van Aert zelf stond hij in zijn slechtste vorm ooit aan de start van deze Tour de France. Hij had dan wel goed getraind op hoogtestage, maar was na zijn zware valpartij nog altijd niet op topniveau. Toch stond Van Aert er meteen in de eerste etappe van de Tour. Hij overleefde de beklimmingen relatief makkelijk en zette zijn ploegmaats aan het werk. Het peloton kwam echter net te laat, Van Aert sprintte naar plek drie. Dat zorgde bij Van Aert voor veel emoties. "Ik had dit nooit verwacht, hier ben ik superblij mee. Ik voelde me goed vandaag en had een kans. Tijdens de koers kreeg ik opnieuw het vertrouwen", reageerde Van Aert bij Sporza. Emotionele Wout van Aert Bardet en Van den Broek kon het peloton niet meer bij de lurven grijpen. "We konden niet meer doen. Chapeau voor hen, ik ben tevreden." Voor Van Aert zorgde zijn derde plaats voor veel emoties. "Dit doet heel veel deugd", vocht Van Aert tegen de tranen. "Ik heb echt een zware periode gehad, dus ik schrik er niet van dat ik zo emotioneel reageer. Maar het kan nog altijd erger", sloot hij toch af met een lach. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sporza (@sporza.be)