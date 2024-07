Remco Evenepoel flikt het en zet na episch duel met Pogacar stevige stap in Tour de France

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Tour de France maakten we ons op voor de zevende etappe. En dat was een individuele tijdrit van zo'n 25 kilometer tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin. De toppers werden tegen elkaar uitgespeeld en zouden niet gaan teleurstellen.

Lenny Martinez was een van de eersten die een echte richttijd wist neer te zetten, tot Victor Campenaerts op het appèl verscheen en er nog wat tijd afdeed. Daarna was het lang wachten tot ook de toppers zich zouden gaan roeren. Strijd tussen de tenoren De strijd om het klassement zou ook een strijd om de ritzege gaan worden. Roglic, Vingegaard, Evenepoel en Pogacar gingen allemaal stuk voor stuk onder de snelste tijden op alle tussenpunten. En dus zou de grote vier onder elkaar uitmaken wie zou winnen. Evenepoel was bij elk tussenpunt een beetje sneller dan Pogacar, terwijl Vingegaard en Roglic nog verder volgden in de strijd. Aan de streep was Roglic de eerste die onder de tijd van Campenaerts dook: amper zeventien seconden. Remco Evenepoel doet het Voor de Belg zou het de vijfde eindtijd worden, want Ayuso beet de tanden stuk op zijn tijd. En toen moesten de drie toppers nog komen. De ketting van Remco Evenepoel sputterde op het einde eventjes tegen voor Evenepoel. De strijd om de ritzege werd zo tegen een ontkende Pogacar nog héél spannend. De Sloveen verloor uiteindelijk twaalf seconden op Evenepoel. In de strijd om plaats drie troefde Roglic nipt Vingegaard af, wel op meer dan een halve minuut van de top-2.