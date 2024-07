Gelukkig is zij er nog: Wout van Aert blijft zwoegen en lucht zijn hart bij zijn vrouw Sarah

Het is tot dusver een moeizame Tour de France voor Wout van Aert. Zijn vrouw Sarah volgt de Tour de laatste dagen met de kinderen, aan steun van de familie dus geen gebrek.

Sarah De Bie reist met kinderen Georges en Jérome de laatste dagen naar de verschillende start-en aankomstplaatsen. Zo is al verschillende keren gebleken welke steun Wout van Aert krijgt van zijn gezin in de loop van deze Tour de France. Die steun is meer dan welkom, want de prestaties van Wout zijn wisselvallig.

In theorie was de achtste etappe uit de Tour ook wel iets voor hem geweest. De hellingen onderweg maakten het al wat zwaarder voor de pure sprinters en het werd dan ook nog eens een oplopende spurt aan de aankomst. Kortom: in andere omstandigheden zouden we het een Van Aert-rit noemen. Dit jaar is dat niet het geval.

Dit zijn mijn benen niet

Van Aert bereikte de finish pas als 132ste, na ritwinnaar Girmay. Gelukkig kon het gezelschap van Sarah, Georges en Jérome na afloop van de rit de ontgoocheling wat verzachten. HLN legde vast hoe Wout Sarah heel eerlijk vertelde hoe het hem verging. Zijn benen voelden aan als blokken beton, zei de renner aan zijn echtgenote.

"Dit zijn mijn benen niet", zo verwoordde Van Aert het. Het enige waar hij op kan hopen, is dat de koershardheid zijn conditie toch verbetert en hij weldra op betere benen kan rekenen. Na een zoen voor Sarah keerde Van Aert richting ploegbus. Ook binnen Visma-Lease a Bike zal er zeker nog nagepraat geweest zijn over de etappe.