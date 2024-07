Van der Poel doet monden openvallen in de Tour: "Dan weet iedereen dat het game over is"

Met een geweldige lead-out bezorgde Mathieu van der Poel Jasper Philipsen zijn eerste ritzege in de Tour dit jaar. José De Cauwer zag dan ook duidelijk iets anders bij de wereldkampioen.

Tijdens de Tour hebben we de regenboogtrui van Mathieu van der Poel nog niet veel vooraan in koers gezien. De wereldkampioen zette wel nog een tegenaanval op in de graveletappe, maar strandde op de elfde plaats.

In de tiende etappe deed Van der Poel een stevige lead-out voor Philipsen, waar ook José De Cauwer van onder de indruk was. "Ik heb weer een Van der Poel gezien die ik in de eerste week een beetje gemist heb. De agressiviteit die er nu wel was", zegt hij bij Sporza.

"Robbe Ghys zei het ook: het is net of we beter zijn dan de eerste 4 dagen. Daar lijkt het een beetje op. Niet alleen door die ritwinst. Het was in ieder geval een lead-out uit het boekje", stelt De Cauwer nog.

Philipsen moeilijk te kloppen met lead-out Van der Poel

Ook bij The Move, de podcast van Lance Armstrong, waren ze onder de indruk van de lead-out van Van der Poel. George Hincapie was lovend over de wereldkampioen.

"Iedereen die wat van de wielersport ziet en die trein ziet gaan, met Van der Poel die vrij baan heeft in de laatste kilometer, weet dat het game over is voor de rest. Dan wordt het onmogelijk om Philipsen te kloppen, wat dus ook zo was."