Vermeersch amuseert zich kostelijk met Van der Poel in de Tour: "Daar is hij heel sterk in"

Gianni Vermeersch is op zijn 31ste bezig aan zijn eerste Tour de France. Hij amuseert zich kostelijk met Mathieu van der Poel.

Gianni Vermeersch rijdt al zijn hele carrière voor de ploeg van de broers Roodhooft. Die begon volledig in het veldrijden, maar Vermeersch maakte de voorbije jaren steeds meer de overstap naar het wegwielrennen.

Door zijn late overstap naar de weg gaat het voor Vermeersch ook nog elk jaar beter. Zo werd hij dit jaar knap zesde in Parijs-Roubaix en mag hij dus voor het eerst de Tour rijden. Een droom voor Vermeersch.

Speciale band Vermeersch en Van der Poel

Dat doet hij samen met wereldkampioen Mathieu van der Poel, die ook al zijn hele leven bij de ploeg rijdt. Vermeersch en Van der Poel houden van dezelfde humor en nemen hun ploegmaats dan ook vaak beet.

"Door Mathieu word ik meestal in de zeik genomen, de anderen nemen we graag samen in de zeik. Mathieu zelf laat zich weinig op iets betrappen waarop we hem kunnen pakken. Net als in de koers, een beetje", zegt Vermeersch bij Wielerflits.

Toch beperken Vermeersch en Van der Poel de grapjes en doen ze het alleen op training. "Mathieu is heel sterk in woordgrapjes. Het is meer dat dan dat we echt grote fratsen uithalen", stelt Vermeersch nog.