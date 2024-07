Wout van Aert schept nu al klare taal over zijn rol op de Olympische Spelen in Parijs

Wout van Aert is er niet in geslaagd om een etappe te winnen in de Tour. Ook zondag in de tijdrit zal het niet gebeuren voor Van Aert.

Geen tiende ritzege voor Wout van Aert in zijn carrière in de Tour. Sinds de tijdrit in de 20ste etappe in de Tour van 2022 kon Van Aert niet meer zegevieren. Dit jaar eindigde Van Aert maar liefst zeven keer in de top tien van een etappe.

Zondag zou Van Aert op papier nog een kans krijgen in de tijdrit tussen Monaco en Nice. Al is het wel een zware tijdrit van 33,7 kilometer met zo'n 700 hoogtemeters. Onderweg liggen La Turbie (8,2 km aan 5,7% gemiddeld) en de Col d'Eze (1,6 km aan 8,2% gemiddeld).

Van Aert heeft dan ook geen doel gemaakt van de slottijdrit in de Tour. "In de tijdrit van zondag zal ik al met de olympische tijdrit in het hoofd zitten", zegt Van Aert bij Vive le vélo. Op zaterdag 27 juli moet Van Aert al aan de bak op de Spelen.

Van Aert underdog in tijdrit en wegrit op de Spelen

"Ik hoop dat ik die dag kan gebruiken om een tikkeltje sneller hersteld te zijn van de Tour." Van Aert weet ook dat hij geen favoriet is voor de tijdrit op de Spelen. "Het zal heel moeilijk worden. Maar ik ben daardoor niet minder gemotiveerd. Ik rijd mijn beste tijdritten als ik uit een grote ronde kom."

"In de wegrit ben ik ook veel meer underdog dan anders. Maar we gaan met een heel sterke ploeg, dus daar kijk ik wel naar uit." Naast Van Aert staan ook Evenepoel, Stuyven en Benoot aan de start in de wegrit.