Ontdek waarom Wout van Aert zichzelf in twijfel trekt voor een status als topfavoriet in Parijs-Roubaix

Wout van Aert heeft in de koers al genoeg gezien om niet naïef naar één van zijn grote doelen te trekken. Hij weet dat er minstens twee renners zijn die nog een trapje hoger staan in de lijst met favorieten.

Wout van Aert is het nochtans gewend om steevast bij de absolute topfavorieten genoemd te worden. Hij heeft er zelf al wel eens een vraagteken bij gezet of dat al die tijd terecht was. In elk geval is het dit seizoen anders en sommige analisten denken dat dit wel eens in het voordeel van Van Aert kan spelen. Dat zal moeten blijken, maar mogelijk krijgt hij iets meer bewegingsruimte dan vroeger.

De Belg van Visma-Lease a Bike windt er dan ook geen doekjes om: Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zijn de twee superfavorieten bij de start van Parijs-Roubaix 2025. Die inschatting doet Van Aert op basis van de voorbije klassiekers. "Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar hebben in deze klassieke campagne getoond dat ze een tikkeltje beter zijn dan de rest. Ze hebben ons verschillende keren gelost in de laatste weken."

Veel uithoudingsvermogen bij Van Aert

Voor renners als Van Aert is de uitdaging om daar tussen Compiègne en Roubaix een oplossing voor te vinden. Vorige zondag was Van Aert alvast in staat om telkens terug te keren nadat hij gelost was. Dat is een mogelijk antwoord: zoveel karakter en uithoudingsvermogen tonen dat je in de finale toch weer boven water komt, meer dan de anderen.

Het meest eenvoudige zou gewoon zijn om niet te lossen maar daarvoor is iedere renner aangewezen op zijn benen. En op in welke mate het parcours hem ligt. Dat laatste aspect lacht Van Aert toe. "De klassiekers in Vlaanderen zijn wel heuvelachtiger dan het parcours in het Noorden van Frankrijk", weet hij. Daar kan hij zich alvast aan optrekken.

Van Aert heeft al ereplaatsen genoeg

Bij zijn laatste drie deelnames aan Parijs-Roubaix eindigde Wout van Aert op een zevende, tweede en derde plaats.