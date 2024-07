Gaat iedereen daarmee akkoord? Michel Wuyts: "Evenepoel tweede beste renner ter wereld"

Op Tadej Pogacar stond er geen maat in de Tour de France. Michel Wuyts is onder de indruk, maar ook van het debuut van Remco Evenepoel.

Met zes ritzeges en de eindzege deed Tadej Pogacar in de Tour nog een fijntjes over wat hij in de Giro al had gedaan. Na twee nederlagen tegen Jonas Vingegaard sloeg de Sloveen keihard terug met zijn derde Tourzege.

"De beste renner ter wereld heeft waar hij recht op heeft: de grootste koers van de wereld", zegt Michel Wuyts in Wuyts & Vlaeminck. "Fysiek en mentaal is hij een unicum. Pogacar is daarom de mooiste denkbare eindwinnaar. Door aan te tonen dat niets onmogelijk is."

Evenepoel na Pogacar beste renner

Er was niet alleen de prestatie van Pogacar, maar ook die van Evenepoel mocht gezien zijn. Hij heeft alle twijfels die er over hem waren in het rondewerk weggeveegd en werd derde én beste jongere.

Wuyts schuwt de grote woorden dan ook niet over Evenepoel. "De op één na beste renner ter wereld is Jonas Vingegaard niet. Dat is Remco Evenepoel." Omdat Evenepoel completer is en veel meer verschillende koersen aankan.

"Evenepoel heeft vooral bewezen dat hij een volle Tour op het hoogste niveau aankan. Onwrichtbaar op lange beklimmingen. Geen foute inschattingen bij explosieve demarrages, progressie in het daalwerk, stevige laatste kilometers na slopende ritten."