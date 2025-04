Onenigheid tussen Wiebes en Kopecky in Parijs-Roubaix? "Dat zei ik tegen haar"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De samenwerking tussen Lotte Koepcky en Lorena Wiebes leek niet helemaal optimaal te verlopen in Parijs-Roubaix. Wiebes werd derde, Kopekcy moest tevreden zijn met plek twaalf.

Lotte Kopecky viel enkele keren aan in Parijs-Roubaix, maar raakte nooit helemaal weg. Op 38 kilometer van de streep leek de wereldkampioene ook haar ploeggenote Lorena Wiebes in de problemen te brengen.

Toen Wiebes weer kwam aansluiten, was er ook even overleg tussen de Europese kampioene en de wereldkampioene. "Op zich verliep de communicatie met Lorena goed", wilde Kopecky er niet te veel over kwijt bij Het Nieuwsblad.

Lorena Wiebes deed dat wel. Zij zat op kop van de kasseistrook toen Kopecky aanviel. "Dan werd het voor mij wel heel moeilijk om nog te volgen. Ik vroeg aan Lotte: ‘please, doe dit niet als ik op kop rijd’”, verklaarde Wiebes.

Kopecky toch in dienst van Wiebes

Op de persconferentie verklaarde Wiebes dat ze niet aan Kopecky had gevraagd aan Kopecky om niet aan te vallen, wat een groot verschil is. Na de aanval van Ferrand-Prévot reageerde Kopecky niet, maar reed nadien wel weer op kop.

Dat deed ze na Carrefour de l'Arbre. "Lotte heeft er tien kilometer lang volle gas achter gereden en het gat werd maar niet kleiner. Dan is het duidelijk dat de sterkste gewonnen heeft", besluit ploegleider Danny Stam nog.