Maakt hij wel kans op goud? Remco Evenepoel bekent kleur over vermoeidheid na de Tour

Nog maar een paar dagen geleden reed Remco Evenepoel de slottijdrit in de Tour. Zaterdag moet hij alweer aan de bak in de olympische tijdrit in Parijs.

Zijn derde plaats in de Tour lag al vast, maar Remco Evenepoel moest wel tot de laatste dag van de Tour voluit gaan. Dat de olympische tijdrit al zes dagen later op het programma staat is dan ook geen sinecure.

"Ik heb maandag vooral in bed gelegen, dinsdag heb ik een beetje gefietst, maar dat voelde niet geweldig. Net als woensdag en donderdag", zei Evenepoel bij Sporza. Maar er zijn nog twee dagen om te herstellen.

Evenepoel over concurrenten Ganna en Tarling

In 2022 won Evenepoel de Vuelta en werd hij een week later op het WK derde in de tijdrit. Is er een parallel te trekken? "Ik herinner me nog goed dat ik woensdag na de Vuelta een zombie was. Wout kan dat bevestigen. Nu voel ik me ook vermoeid, maar ik herstel beter."

Concurrenten Ganna en Tarling reden de Tour niet en kunnen het voordeel van de frisheid hebben. Al rekent Evenepoel erop dat hij door de Tour een grotere motor kan aanspreken. Dat het parcours niet technisch is, speelt in zijn kaart.

Wat als Ganna en Tarling toch beter zijn? Zal Evenepoel tevreden zijn met zilver of brons? "Ik mik altijd op het hoogste, maar ik weet dat ik misschien niet 100 procent zal zijn. Als ik puur op mijn waardes geklopt word, dan zal ik niet jammeren."