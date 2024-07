Dan toch geen afscheid? Mark Cavendish (39) zorgt opnieuw voor twijfel over zijn toekomst

Mark Cavendish (39) boekte in de Tour een historische 35ste ritzege. Of de Brit na dit jaar ook echt afscheid neemt laat hij echter in het midden.

Het leek niet meer mogelijk te zijn, maar Mark Cavendish brak met zijn 35ste ritzege dan toch het record van Eddy Merckx. Nadien kwam hij niet meer in de buurt van een ritzege, maar dat deerde hem niet.

Na de slottijdrit in Nice leek Cavendish dan ook zijn afscheid aan te kondigen. "Of dit mijn laatste koers is geweest? Waarschijnlijk wel, ja", zei Cavendish bij Sporza. Het leek erop dat we Cavendish niet meer zouden zien in een peloton.

Gaat Cavendish toch nog door?

Afgelopen donderdag in Herentals klonk Cavendish alweer helemaal anders. De Brit lijkt nog zin te hebben in een verlengd verblijf in het peloton. "Of dit mijn officiële afscheid hier is? Ik weet het nog niet. Het was wel mijn laatste Tour."

Cavendish amuseerde zich in Herentals en genoot van de sfeer die er altijd is in Vlaanderen. "Je weet het dus maar nooit. Ik denk niet dat dit al een officieel afscheid is. Ik weet niet wat de toekomst brengt."

Volgende week vertrekt Cavendish met zijn gezin op vakantie, waar hij over alles eens kan nadenken. Maar het is dus niet uitgesloten dat we Cavendish volgend jaar toch nog op Vlaamse wegen zien rijden.