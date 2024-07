📷 Yves Lampaert zet de bloemetjes buiten op Tomorrowland na geslaagde Tour de France

Yves Lampaert had een onopvallende, maar wel belangrijke rol voor Remco Evenepoel tijdens de Tour. Nu is er even tijd voor ontspanning voor Lampaert.

Yves Lampaert moest Remco Evenepoel tijdens de Tour vooral op het vlakke uit de problemen houden. Dat deed Lampaert goed en het podium kwam nooit in de problemen voor Evenepoel in de Tour "We hebben als ploeg een mooie Tour gereden. Door onze teamprestatie en die van Remco hebben we veel criticasters de mond gesnoerd", zei Lampaert bij Focus-WTV. De twijfels die er waren, zijn nu weg. Lampaert op Tomorrowland De riem mag er na de Tour nu even af voor Yves Lampaert. Samen met zijn vrouw Astrid Demeulemeester trok Lampaert naar het tweede weekend van Tomorrowland. En dat deed duidelijk deugd. Op 20 april stapten Lampaert en Demeulemeester in het huwelijksbootje. Samen hebben ze een zoontje Aloïs van twee jaar. "Aloïs is onze grootste verbintenis. Maar ik vind trouwen erg waardevol", zei Demeulemeester bij HLN. "Intussen kennen we elkaar door en door. Nu weet ik: ja, we beloven iets aan elkaar, waarvan we weten dat we het ook kunnen waarmaken. We vertrouwen erop dat dat kán", zei ze nog.