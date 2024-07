Campenaerts doet boekje open over triatlon-fenomeen Blummenfelt die de Tour wil winnen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Triatleet Kristian Blummenfelt, die zijn olympische titel verdedigt in Parijs, wil zich de komende jaren richten op het wegwielrennen. Victor Campenaerts kent de Noor een beetje.

Blummenfelt is al jaren een fenomeen in het triatlon en heeft zowat alles gewonnen wat er te winnen valt. De 30-jarige Noor wil zich vanaf 2025 dan ook richten op het wegwielrennen, met bijzonder steile ambities.

In 2028, Blummenfelt zal dan al 34 jaar zijn, wil de Noor zich volop mengen om eindwinst in de Tour. Moeten Pogacar, Vingegaard en Evenepoel echt schrik hebben van de triatleet? Victor Campenaerts schat in.

Campenaerts over ambities Blummenfelt

"Ik vroeg aan zijn coach of hij wel besefte dat het voor hen niet evident zou zijn om in een profpeloton te fietsen", zegt Campenaerts bij Het Nieuwsblad. "Dat beseften ze, zei hij, want ze waren geen uilen. Volgend jaar zal Blummenfelt aftasten wat hij kan.

Toch denkt Campenaerts dat de Noor meteen zijn plaats zal opeisen in het peloton en er met Blummenfelt niet te sollen valt. "Het is menens. Het plan is te concreet om niet waar te zijn."

In zijn zoektocht naar een team, Jayco-AlUla werd onder meer genoemd, is Blummenfelt ook streng. "Toen ze hoorden dat de leiding van die ploeg vond dat renners na bijvoorbeeld een Tour de France ook wel recht hadden op een week rust en een paar biertjes, zijn ze afgehaakt."