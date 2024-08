🎥 Kristoff vloert opnieuw Belg in Noorwegen, Kuss komt meteen ten val bij wederoptreden

Alexander Kristoff heeft ook de tweede rit in de Arctic Race of Norway gewonnen. Sepp Kuss is bij zijn wederoptreden in de Ronde van Burgos meteen ten val gekomen.

Uno-X Mobility heeft duidelijk ingezet op hun thuiskoers in de Arctic Race of Norway. De inmiddels 37-jarige Alexander Kristoff won de eerste rit en heeft dat nog een over gedaan in de tweede rit. In de sprint klopte hij Tom Van Asbroeck.

De Belg van Israel-Premier Tech was in de eerste rit al derde. Kristoff is nu ook steviger leider in Noorwegen, maar dinsdag staat er wel een aankomst bergop op het programma. De aankomst ligt dan op de Jakobsbakken (6.9 km aan 6.3%).

Boom! 2/2 for Uno-X as Alexander Kristoff wins the second stage of Arctic Race of Norway!https://t.co/USFwcYuRHu pic.twitter.com/GPHLfhhnMH — Eemeli (@LosBrolin) August 5, 2024

In de Ronde van Burgos, voor veel renners de laatste voorbereiding op de Ronde van Spanje, werd er ook gesprint in de eerste etappe. De Tsjech Pavel Bittner (Team dsm-firmenich PostNL) boekte er zijn eerste profzege.

Voor Sepp Kuss, de titelverdediger in de Vuelta, is de Ronde van Burgos zijn eerste koers sinds de Dauphiné. De Amerikaan gaf toen op in de laatste rit en moest verstek laten gaan voor de Tour door een covidbesmetting.

Het liep dus al fout voor de Amerikaan in de eerste rit in Burgos. Hij kwam op zo'n 35 kilometer van de streep ten val, maar kwam wel met het peloton over de streep. De schade blijkt dus mee te vallen bij Kuss.