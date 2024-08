Bondsvoorzitter spreekt klare taal over het vertrek van bondscoach Sven Vanthourenhout

Was het dubbel olympisch goud van Remco Evenepoel een van de laatste werken van bondscoach Sven Vanthourenhout? Belgian Cycling is dan ook duidelijk over een mogelijk vertrek.

Zoals gebruikelijk is, loopt het contract van de bondscoach in dit olympische jaar af. Sven Vanthourenhout is intussen bijna vier jaar bondscoach, toen hij in november 2020 overnam van Rik Verbrugghe.

Er staat dan ook een evaluatiegesprek gepland, maar volgens bondsvoorzitter Tom Van Damme is het daar nu niet het moment voor. In september staat er namelijk nog een EK in eigen land en een WK in Zürich op het programma.

Vertrekt bondscoach Vanthourenhout?

De wielerbond is bijzonder tevreden over Vanthourenhout. "Van onze kant is er nog nooit ook maar één woord van kritiek gevoerd", zegt Tom Van Damme bij HLN. En toch lijkt het einde verhaal te zijn.

"Het wederzijdse respect tussen ons is groot. Maar uiteraard: als er andere (WorldTour-)teams komen aankloppen en bepaalde ‘oliedollars’ zich aandienen, tja... dan weet iedereen dat wij daar als federatie niet tegenop kunnen. Helaas."

"Als hij vertrekt, dan zal dat in elk geval in alle vriendschap en dankbaarheid zijn." Onder meer UAE Team Emirates trekt stevig aan de mouw van Vanthourenhout. Ook Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck tonen interesse.