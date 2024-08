De druk op Lotte Kopecky: wat er echt speelde achter haar bronzen olympische medaille

Lotte Kopecky heeft in de olympische wegrit brons gepakt. Een medaille werd van haar bijna verwacht en dat leverde wel wat druk op.

Geen goud voor Lotte Kopecky in de wegrit van de Olympische Spelen, wel brons. Ze schrijft daarmee geschiedenis, want ze is de eerste Belgische vrouw die een olympische medaille pakt in het wielrennen.

De medaille van Kopecky werd als een evidentie gezien, net zoals die van de Belgische hockeymannen. Maar de wedstrijden moeten nog altijd gereden of gespeeld worden. Evident is het dus allerminst.

Kopecky over de (te) hoge verwachtingen

"Dat is een beetje vervelend in het algemeen, naar alle sporters toe. Kijk maar naar Matthias Casse die vijfde wordt. Hij heeft alles gedaan binnen zijn mogelijkheden om hier in topvorm te staan", zei Kopecky in Paris by Night.

"En dat geldt uiteindelijk voor alle atleten. Het is dus totaal geen evidentie om hier zomaar een medaille te pakken op basis van je eerder geleverde prestaties. Je begint helemaal vanaf nul."

"Dan doet ernaast grijpen extra veel pijn en voelt het alsof je nog harder gefaald hebt. Ik had zelf ook zomaar vierde kunnen worden, en dan..." Drie jaar geleden in Tokio werd Kopecky vierde in de wegrit, nu was verschil het amper een banddikte.