Dit hadden hun Olympische Spelen moeten worden: Kopecky is Bossuyt zeker niet vergeten

Met Lotte Kopecky en Shari Bossuyt in de ploegkoers had België nog een extra kans op een medaille gehad op de Olympische Spelen in Parijs. Maar het mocht niet zijn.

Eind 2022 werden Lotte Kopecky en Shari Bossuyt wereldkampioen in de ploegkoers. De weg naar een medaille op de Olympische Spelen in Parijs lag open. Maar enkele maanden later belandde Bossuyt in een nachtmerrie.

De Belgische werd in maart 2023 tijdens de Ronde van Normandië betrapt op een minimale hoeveelheid letrozole metabolite. Net als Toon Aerts kreeg Bossuyt een schorsing van twee jaar en moest ze de Spelen uit haar hoofd zetten.

Kopecky pakte vorig jaar op het WK nog brons samen met Katrijn De Clercq (22) in de ploegkoers, maar stond haar plek af aan de jonge Hélène Hesters (19). Kopecky focust zich volledig op het omnium van zondag.

Kopecky denkt aan Bossuyt tijdens de Spelen

"Of ik hartzeer heb dat ik dit nummer niet rijd? Nee. Ik heb die knop al lang omgedraaid", zegt Kopecky bij Het Nieuwsblad. Maar voor haar was het een keuze, die had Bossuyt niet. Kopecky zit dan ook in met Bossuyt.

"Al heb ik deze Spelen wel al veel aan Shari gedacht. Hoe moeilijk moet het voor haar nu niet zijn! Hadden we hier allebei gestaan, dan hadden we echt een serieuze kans. Shari heeft me zondag gefeliciteerd, maar voor de rest hadden we niet zoveel contact."