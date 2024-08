Slecht nieuws voor ambities in de Vuelta? Cian Uijtdebroeks krijgt alweer stevige tik

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Australiër Jay Vine heeft de tijdrit in de Ronde van Burgos gewonnen. Cian Uijtdebroeks moest alweer een stevige tik incasseren.

Vier maanden geleden maakte Jay Vine een zijn horrorcrash in de Ronde van het Baskenland. De Australiër brak een nekwervel en twee borstwervels. Hij zat 8 weken niet op de fiets en droeg ook 6 weken een nekbrace

In de Ronde van Burgos maakte Vine zijn comeback en in de tijdrit sloeg de Australiër meteen toe. Op het vlakke parcours van 18 kilometer was hij 12 seconden sneller dan Edoardo Affini en 13 seconden rapper dan Antonio Tiberi.

Tijdrit blijft probleem voor Uijtdebroeks

Sepp Kuss werd 15de op 43 seconden, maar blijft wel leider met 5 seconden voorsprong op Max Poole. Cian Uijtdebroeks moest de schade proberen te beperken, maar dat lukte niet voor de Belg van Visma-Lease a Bike.

Uijtdebroeks eindigde als 71ste op bijna twee minuten van winnaar Vine. In het klassement zakt Uijtdebroeks van de 9de naar de 27ste plaats. De tijdrit blijft met voorsprong het zwakke punt van Uijtdebroeks.

Voor de klassmentsambities van Uijtdebroeks in de Vuelta is dat natuurlijk geen goed nieuws. Met een openingstijdrit van 12 kilometer en een slottijdrit van 23 kilometer valt het aantal kilometers tegen de klok wel mee.

