Voorzitter Belgische wielerbond wil bondscoach Vanthourenhout niet zomaar laten gaan

Bondscoach Sven Vanthourenhout is mogelijk aan zijn laatste maanden als bondscoach bezig. Enkele topteams trekken dan ook stevig aan zijn mouw.

Met de dubbele olympische titel van Remco Evenepoel kon Sven Vanthourenhout alweer een mijlpaal afvinken als Belgisch bondscoach. Met ook nog de wereldtitel in het tijdrijden en op de weg van Evenepoel.

De aanpak van Vanthourenhout wordt gesmaakt en dat is ook de merkenploegen opgevallen. Onder meer UAE Team Emirates, Soudal Quick-Step, Alpecin-Deceuninck en Red Bull-BORA-hansgrohe zien Vanthourenhout graag komen.

Blijft Vanthourenhout bondscoach of niet?

Normaal gezien stond er na de Olympische Spelen een evaluatiegesprek op het programma, maar dat is uitgesteld door Belgian Cycling. In september komt er namelijk nog een EK in eigen land en een WK in Zürich aan.

De Belgische bond kan niet tippen aan de financiële middelen van de WorldTour-teams, maar wil het wel proberen. "Maar dan zullen we elkaar toekomstgericht wél ergens tegemoet moeten kunnen komen", zegt voorzitter Tom Van Damme bij HLN.

"Het kan perfect dat hij andere ambities heeft. Zoals bijvoorbeeld ook Kevin De Weert en Rik Verbrugghe die in het recente verleden hadden." De Weert en Verbrugghe vertrokken allebei naar een WorldTour-team.