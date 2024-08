Nicky Degrendele moet stevige domper incasseren na zware val op de Olympische Spelen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Olympische Spelen van Nicky Degrendele zitten er op. Ze kwam donderdag ten val en komt vrijdag niet meer in actie in de sprint.

Het zag er allemaal bijzonder goed uit voor Nicky Degrendele in het keirin, de discipline in het baanwielrennen waarin ze in 2018 nog wereldkampioen werd. Ze plaatste zich voor de halve finales, maar toen ging het mis.

Degrendele kwam net na de streep stevig ten val door een botsing van een Chinese en een Nederlandse. Degrendele kon nog starten in haar halve finale, maar kwam één honderdste te kort voor de finale.

"Ik vind het straf dat ik nog op één honderdste kwam van die finale, want mijn ribben waren door die val wel stevig geraakt. Ik had misschien nog de helft van mijn longcapaciteit", reageerde Degrendele bij Sporza.

Degrendele start niet in de sprint

Na het missen van de finale moest Degrendele nog strijden om de zevende plaats, maar in die wedstrijd werd ze vijfde. Het werd dus een elfde plaats in totaal in het keirin voor Degrendele.

Van die val heeft Degrendele toch te veel last, want vrijdag komt ze niet aan de start van de sprintcompetitie. Dat bevestigt het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Degrendele wordt niet vervangen, Julie Nicolaes (20) is dus de enige Belgische aan de start.