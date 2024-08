Mathieu van der Poel hint op het einde van zijn carrière: "Zou een mooie afsluiter zijn"

Mathieu van der Poel kon op de Olympische Spelen geen medaille pakken. Pakt hij die op de Spelen in 2028 wel?

De Olympische Spelen in Tokio waren voor Mathieu van der Poel een ramp. De Nederlander viel in de openingsronde van het mountainbiken zwaar op zijn rug, waar hij maanden last van had. Van der Poel zag ook zijn veldritwinter in het water vallen.

In Parijs koos Van der Poel ervoor om het mountainbiken links te laten liggen en zich te focussen op de wegrit. Hij wilde zijn stunt van vorig jaar op het WK herhalen, maar Van der Poel moest tevreden zijn met plaats twaalf.

Van der Poel op mountainbike in LA 2028?

Van der Poel is intussen 29 jaar, bij de volgende Olympische Spelen in Los Angeles in 2028 zal de Nederlander al 33 jaar zijn. Kan Van der Poel dan nog zijn eerste olympische medaille pakken?

"Dan zit ik een beetje tegen het einde van mijn carrière en zou ik graag weer op de mountainbike stappen", zegt Van der Poel bij BN DeStem. Al denkt Van der Poel wel dat het technisch en fysiek enorm lastig zal zijn.

"Maar het is een discipline waarin ik mijn energie kwijt kan en wat ik gewoon heel erg leuk vind om te doen. Dat zou een hele mooie afsluiter zijn", lijkt Van der Poel nu al te hinten op het einde van zijn carrière.