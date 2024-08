🎥 Gevallen gele trui Vollering krijgt weinig hulp van ploeg: ploegleider komt met uitleg

Demi Vollering is haar gele trui kwijt in de Tour de France Femmes. De Nederlandse kwam in de finale van de vijfde rit ten val en verloor bijna twee minuten.

Vollering bleef na haar val een tijdje staan, maar kon toch haar weg vervolgen. De Nederlandse had duidelijk pijn, maar reed de rit wel nog uit. Ze verloor wel bijna twee minuten en volgt nu op 1'19" van gele trui Niewiadoma.

Ploegleider Danny Stam was verrast dat Vollering erbij lag. "Over de radio hoorden we wel 'SD Worx-ProTime', maar geen gele trui", zegt Stam bij NOS. "We sprongen uit de auto en plots stond Demi daar. We waren verrast."

Weinig hulp voor Vollering

Bredewold wachtte nog op Vollering, de rest van haar ploeggenotes leek haar in de steek te laten. Al spreekt Stam dat wel tegen. Volgens hem was het niet ver meer naar de finish om nog veel te organiseren.

"Bovendien was er weinig overzicht en dus geen ruimte om rensters te laten wachten. En als je Lorena (Wiebes, nvdr.) laat wachten, rijdt Demi in de laatste anderhalve kilometer haar ook weer los." Wiebes sprintte zelf nog naar plek acht.

De uitleg van Wiebes was ook vreemd. "Ik zag wel iets geels op de grond liggen, dus dat is heel erg balen. Ik heb Demi nog niet gesproken, maar als het bij schaafwonden blijft dan is het niet zo erg. In de bergen kan ze nog heel veel tijd goedmaken."

🚴🏻🇫🇷 | Oh nee! Een enorme valpartij in het peloton en de geletruidrager Demi Vollering ligt erbij... We zien flinke schaafwonden, maar gelukkig stapt ze weer op de fiets. #TDFF2024



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 15, 2024

🚴🏻🇫🇷 | Hoe is dit te verklaren? Geen van de ploeggenoten wacht op Demi Vollering. Ze moet het helemaal alleen doen, terwijl haar teamgenoten in het peloton zitten. #TDFF2024



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 15, 2024

🚴🏻🇫🇷 | Demi Vollering is door een valpartij haar gele trui kwijt aan Katarzyna Niewiadoma. De Nederlandse verliest uiteindelijk bijna twee minuten en wordt getroost door Puck Pieterse. #TDFF2024



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 15, 2024