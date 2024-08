Belgische rondt lange vlucht af en zet alle toppers in hun hemd voor geweldige dubbelslag

De voorlaatste rit in de Tour de France Femmes is een echte nagelbijter geworden. Met daarbij toch ook weer een Belgische in een hoofdrol. Het was tot in de laatste kilometers bijzonder spannend voor de ritzege.

Tot op en na de eerste beklimming van de dag was er nog geen vlucht vertrokken, waardoor Puck Pieterse de volle buit kon pakken voor de bergtrui. Justine Ghekiere was bij de les en had daarna een flink plan mét haar ploeg. Ze kreeg met Julie Van De Velde een bijzonder sterke ploeggenote mee die haar wilde lanceren richting de laatste twee extra bergjes van de dag - belangrijk met oog op de bergtrui in het licht van de laatste etappe op zondag. © photonews Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), Ruth Edwards (Human Powered Health), Sarah Roy (Cofidis Women Team) en Sara Martin Martin (Movistar Team) waren de vier kompanen van de twee Belgen van het AG Insurance - Soudal Team. Vos had een doel dat vooral te maken had met de puntentrui en pakte de nodige 25 punten om zeker te zijn van de eindprijs in de groene trui. Ghekiere reed na voorbereidend werk van Van De Velde ondertussen iedereen uit het wiel. Prachtige Belgische ritzege Ze pikte de vijf punten mee op de voorlaatste helling en was ook op de slotklim veruit de betere van de vroege vluchters. Op vier kilometer van het einde had ze nog twee minuten voorsprong op de favorieten voor de eindzege. Daar werd wat naar elkaar gekeken. Rooijakkers probeerde het, daarna waren er ook prikjes van Niewiadoma en Vollering om de Nederlandse terug te pakken. Daarna viel het stil, waardoor Ghekiere een waanzinnige ritzege wist te boeken. Niewiadoma en Vollering waren de twee sterkste onder de favorieten.