Belgische heeft pittig plan en houdt meteen woord met oog op alweer een truitje voor in de rijkgevulde kast

Justine Ghekiere heeft in de Ronde van Frankrijk de bergtrui veroverd. De West-Vlaamse van AG Insurance-Soudal moest daarvoor wel bijzonder diep gaan. Heeft ze nu een plan of niet voor het slotweekend?

Dat Justine Ghekiere mocht deelnemen aan de Tour de France Femmes kwam er pas na het afhaken van kopvrouw Ashleigh Moolman-Pasio. Ghekiere had zichzelf dan ook geen druk opgelegd en wilde het dag per dag bekijken.

Net zoals ze het hele jaar doet, strijdt Ghekiere opnieuw mee voor de bergtrui. In Catalonië en in de Giro mocht ze die al meenemen naar huis, ook in de Tour is Ghekiere goed bezig. "Ik moest wel alles geven voor die punten", aldus Ghekiere zelf bij Sporza.

© photonews

Een dag later werd ze ook bij de start van de etappe geïnterviewd. Ze gaf toen aan dat ze wel degelijk voor de bolletjestrui wil gaan. En er dus ook alles wil aan doen om die trui ook in het slotweekend vast te houden over zwaardere cols.

Meteen mee in de aanval

"Deze outfit geeft me extra motivatie om opnieuw alles te geven", aldus Ghekiere. "Het voelt fantastisch om in dit pak te mogen rijden vandaag. Er is zeker een plan om de trui vast te houden in het slotweekend, maar viel kan ik er nog niet over zeggen."

Ghekiere hield alvast woord, want op de eerste beklimming volgde ze Pieterse om de kloof in het bergklassement te behouden, op de twee kleinere beklimmingen nadien pikte ze meteen drie extra puntjes mee. Zo gaat ze de finale van de rit in met zes punten bonus.