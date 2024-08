Kan Uijtdebroeks ooit een grote ronde winnen? "Hoop dat Cian dat in zijn hoofd krijgt"

Cian Uijtdebroeks (21) kwam met heel wat adelbrieven binnen bij de profs, met onder meer eindwinst in de Ronde van de Toekomst. Kan hij het ook bij de profs waarmaken in een grote ronde?

Met een achtste plaats in de Vuelta vorig jaar bewees Cian Uijtdebroeks meteen zijn kwaliteiten in zijn eerste grote ronde. In de Giro was Uijtdebroeks ook op weg naar een plek in de top tien, maar moest hij ziek opgeven.

In de Vuelta is Uijtdebroeks aan zijn derde grote ronde bezig. Daarin krijgt hij een vrije rol en kan hij dus zijn kans gaan voor een eigen klassement. Behalve als Sepp Kuss over een supervorm zou beschikken en meedoet voor eindwinst.

Kan Uijtdebroeks grote ronde winnen?

Bij Visma-Lease a Bike geloven ze echter in de toekomst van Uijtdebroeks met ronderenner. Maar of hij ooit een grote ronde kan winnen? "Dat zal moeten blijken en dat hangt ook van de concurrentie af", zegt Merijn Zeeman bij HLN.

De sportief directeur wijst naar deze Vuelta, waar Vingegaard Pogacar en Evenepoel er niet zijn. Als Roglic niet wint, krijgen we volgens Zeeman een verrassende winnaar. "Ik zie zeker Cian daartoe in staat. Voor ons zit er geen druk op en staat er geen termijn op."

Uijtdebroeks wil over twee jaar meedoen voor eindwinst, Zeeman wil vooral dat Uijtdebroeks geduld heeft. "Het is een ervaringsvak. Ik hoop dat Cian dat in zijn hoofd krijgt."