Na de opvallende uitspraak van Lefevere: Soudal Quick-Step kondigt zijn tweede aanwinst aan

Soudal Quick-Step heeft na Maximilian Schachmann een tweede versterking voor 2025 aangekondigd. De ploeg van Patrick Lefevere haalt Ethan Hayer weg bij INEOS Grenadiers.

"Het is een van de beste ploegen in het peloton", zegt Ethan Hayter over zijn transfer. "Het is een spannende stap en ik ben dankbaar voor de kans. De uitdaging motiveert me nu al om aan het nieuwe seizoen te beginnen."

Ook Patrick Lefevere is opgetogen met de komst van de alleskunner. "Ethan is een veelzijdige renner die weet wat winnen is. Hij heeft van jongs af aan onze aandacht getrokken. Binnenkort wordt hij 26, maar hij heeft nog groeimarge en wil ook hard werken."

"Dat geeft ons vertrouwen in het succes van onze samenwerking", zegt Lefevere nog. Hayter heeft 19 profzeges op zijn naam staan, de Britse wegtitel is tot nog toe zijn enige overwinning in 2024.

Lefevere heeft het niet voor pisterenners

Hayter is ook actief op de piste, op de ploegenachtervolging pakte Hayter met Groot-Brittannië nog zilver. En Lefevere heeft het niet echt voor pistiers. "Het probleem met pistiers is dat je daar in een olympisch jaar niets mee kunt doen", zei Lefevere onlangs bij Het Nieuwsblad.

"Ze focussen op de Spelen, ze moeten meedoen aan wereldbekers om de selectie te halen, ze moeten trainen met de nationale ploeg." De volgende Spelen vinden echter pas plaats in 2028, Hayter kreeg een contract voor twee jaar tot eind 2026.