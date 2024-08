Warm, warmer, warmst: Wout van Aert krijgt deze tip om met hitte om te gaan in de Vuelta

De temperatuur blijft maar stijgen in de Vuelta. En dan hebben we het niet over de koers zelf, maar wel de temperaturen.

Bij de start in Portugal waren er temperaturen van dertig graden, maar in Sevilla was het gisteren ondertussen al veertig graden. Het is een bijzonder hete Vuelta, letterlijk dan. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de koers. De laatste twee etappes werden op een bijzonder laag tempo afgewerkt, gewoonweg omdat het de renners zo sloom maakte. “Een type als Campenaerts bijvoorbeeld zou anders wel eens voor de aanval durven kiezen, maar nu blijft iedereen gewoon zitten. Je fietst bijna letterlijk tegen een muur aan, je inspanningen doseren is een absolute noodzaak”, zegt Wout van Aert aan Het Nieuwsblad. De wielerploegen doen vooraf aan hittetrainingen, maar dat gaat maar tot 38 graden. “Eens de buitentemperatuur hoger ligt dan de lichaamstemperatuur gaan je prestaties eronder lijden”, zegt Thomas De Gendt. Zoveel drinken als je maar wilt dus, maar toch blijft het lichaam van een renner enorm transpireren. Zelfs de voeten van een renner worden verrimpeld, alsof ze in een zwembad gezeten hebben. Een ervaren pion als De Gendt heeft alvast enkele tips. “Ik vermijd om in de buik van het peloton te rijden omdat daar de temperatuur nog hoger ligt. Als het zo warm is, zit je nergens beter dan aan de zijkanten omdat daar de wind iets harder waait en dus voor afkoeling zorgt.” Een toeschouwer met een tuinslang, dat helpt volgens De Gendt niet. “Het water is vaak al verdampt vooraleer het ons bereikt”, klinkt het.