Jonge Belg wil Pogacar verslaan, maar hoe vergaat het hem in de ronde van de toekomst?

Jarno Widar (18) heeft een paar maand geleden met de eindzege in de Giro Next Gen Belgische geschiedenis geschreven. Ondertussen is hij alweer op een hoog niveau bezig in een volgende race.

"Het grootste doel is om de beste renner ter wereld te worden. Tadej Pogacar is momenteel de beste renner ter wereld. Het ultieme doel is dus om Pogacar te verslaan", was Widar de voorbije weken al eens scherp in zijn analyse.

Met twee ritzeges en het eindklassement in de Giro Next Gen had Jarno Widar al een ferm visitekaartje afgegeven. Het Belgische toptalent van Lotto Dstny bevestigde zo dat hij mag dromen van een mooie toekomst.

© photonews

Ook in onder meer de Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc maakte hij al veel indruk. En dus was het de vraag wat hij zou gaan vermogen in de Tour de l'Avenir, die dit seizoen al voor de zestigste keer op het programma stond.

31 seconden achterstand

In de proloog werd hij negende, maar de voorbije dagen stonden een aantal bergritten op het programma. Onderweg naar La Rosière leverde dat een tweede plek op, donderdag werd hij derde op weg naar Les Karellis.

In de stand heeft Widar nu de tweede plaats beet, op 31 seconden van leider Pablo Torres. Benieuwd of hij die kloof in de laatste twee etappes nog zal kunnen gaan dichten.