UCI slaat hard terug na bericht van Bahrain Victorious over dopingzaak rond Stannard

Bahrain Victorious heeft Robert Stannard aan boord gehaald. De Australiër zat zonder werk na een dopingschorsing voor zijn bloedwaarden.

Vorig jaar raakte bekend dat Robert Stannard schommelende bloedwaarden vertoonde in zijn biologisch paspoort tussen 2018 en 2019.

Hij werd op non-actief gezet en tegen dat de uitspraak er was, was de schorsingsperiode al helemaal verlopen. Sinds deze winter zat hij echter zonder ploeg. Hij gaat nu aan de slag bij Bahrain Victorious, tot eind 2025.

© photonews

In het bericht van zijn nieuwe club werd ook onder meer gesproken over de bloedwaarden en dat er nooit positief getest zou zijn. "Atleten met schommelende bloedwaarden hebben nooit positief getest", klonk het bij Stannard.

Onjuist en misleidend

De UCI heeft nu teruggeprikt in een statement via haar website. "De aantijgingen van Bahrain Victorious, zoals “er is nooit gespecificeerd of de rijder wordt beschuldigd van het gebruik van een verboden stof of een verboden methode” en “door de analyse van onze medische teams konden we geen enkel wangedrag concluderen ' zijn duidelijk onjuist en misleidend."

"Het is jammer dat de UCI in de positie wordt gebracht om uitspraken van een UCI WorldTeam over een zo belangrijke kwestie als de strijd tegen doping te corrigeren."