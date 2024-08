Christoph Roodhooft spreekt klare taal over deelname van Mathieu van der Poel aan het EK

Mathieu van der Poel komt op 15 september aan de start van het EK wielrennen. Voor sommige mensen een verrassing, maar niet voor Alpecin-Deceuninck.

Samen met Olav Kooij zal Mathieu van der Poel kopman zijn op het Europees kampioenschap wielrennen op 15 september in Belgisch Limburg. Het parcours is dan ook op maat van de sprinters met 222,8 kilometer en 1.273 hoogtemeters.

Toch denkt Nederlands bondscoach Moerenhout dat het mogelijk is dat er niet gesprint wordt in Hasselt. "Het parcours is divers, met een stadscircuit, maar ook passages waar de koers hard gemaakt zou kunnen worden op de kasseistroken en in de heuvels", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Deelname Van der Poel aan EK gepland

Ook Christoph Roodhooft denkt dat er mogelijk geen sprint komt. Het parcours is inderdaad overwegend zwak, maar hij ziet ook bijzonder veel bochten. Van der Poel toonde vorig jaar in Glasgow dat hem dat uitstekend ligt.

In 2018 pakte Van der Poel zilver in Glasgow, in 2020 brons in Plouay. "Maar sinds 2020 paste het eigenlijk nooit meer echt in zijn programma", zegt Roodhooft. En zijn deelname aan het EK was ook gepland.

"Ja, ja, zijn deelname aan het EK dit jaar was gepland. Een mooi kampioenschap vlakbij huis ook. " Van woensdag tot zondag rijdt Van der Poel ook de Renewi Tour, na het EK trekt Van der Poel naar het WK in Zürich.