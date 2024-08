Remco Evenepoel ziet grootste concurrent (en heel land) afhaken voor het EK wielrennen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel wil op het Europees kampioenschap tijdrijden het enige gaatje in zijn palmares vullen. Een van zijn grote concurrenten haakt nu af.

Na zijn dubbel olympisch goud op de Olympische Spelen in Parijs ontbreekt er nog slechts één titel op het palmares van Remco Evenepoel: de Europese titel tijdrijden. Op het BK en het WK won Evenepoel al de titels in het tijdrijden en op de weg.

Op 11 september probeert Evenepoel dan ook de Europese titel in het tijdrijden te pakken in Limburg. Tussen Heusden-Zolder en Hasselt moeten er 29,9 kilometer worden afgewerkt, met onderweg slechts 91 hoogtemeters.

Vorig jaar degradeerde Joshua Tarling de tegenstand op een gelijkaardig parcours in Emmen. De Brit smeerde Bissegger en Van Aert is meer dan 40 seconden aan. Tarling zou dan ook een grote concurrent van Evenepoel worden op het EK.

Groot-Brittannië haakt af voor EK

Maar Tarling verdedigt zijn titel niet. "Ik denk niet dat Groot-Brittannië naar het EK zal gaan", zei hij voor de start van de achtste etappe in de Vuelta. Het nieuws werd intussen bevestigd aan Sporza. Een reden voor het afhaken is er nog niet.

Evenepoel ziet zo een van zijn grootste concurrenten wegvallen. Of Filippo Ganna deelneemt is nog niet duidelijk. De Italiaan werd op de Spelen nog tweede in de tijdrit, op zo'n tien seconden van Evenepoel.