Boekje open over stevig feestje met Benoot na de Spelen in Parijs: "Was een zotte avond"

De Olympische Spelen waren bijzonder geslaagd voor de Belgische renners. Remco Evenepoel bezorgde België twee gouden medailles.

In het tijdrijden klopte Remco Evenepoel zijn grote concurrent Filippo Ganna en ook Wout van Aert. In de wegrit was Evenepoel heer en meester, ondanks een lekke band pakte hij ook daar de olympische titel.

Evenepoel en Van Aert werden stevig in de bloemetjes gezet voor hun medailles en na de wegrit mochten de riemen dan ook eens los. Vooral Tiesj Benoot greep zijn kans om eens stevig door te zakken.

Stevig feestje met Benoot in Parijs

Bart Schols, presentator van De Afspraak, was erbij. "Het feestje na de gouden medaille van Remco Evenepoel in de wegkoers was legendarisch", zegt hij bij De Morgen. "Bomvol huis, Average Rob op het podium en Remco die keihard meehakte op de beats."

Na het feestje in het Belgium House trokken enkele Belgen nog het nachtleven van Parijs in. "'s Nachts zijn we met Ella Leyers, Tiesj Benoot en zijn vrienden nog pinten gaan pakken. Dat was een zotte avond."

Benoot is ondertussen opnieuw aan het koersen. Zondag werd hij 17de in de Bretagne Classic, vanaf woensdag rijdt hij de Renewi Tour. Ook voor het WK in Zwitserland eind september lijkt Benoot een zekerheid.