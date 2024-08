Bondscoach niet bezorgd om incident met Philipsen, maar Van Aert spreekt straffe taal

Begin juli kwam het tot een stevig akkefietje tussen Wout van Aert en Jasper Philipsen. De twee moeten volgende maand samen in de Belgische ploeg rijden op het EK.

In de massasprint van de zesde etappe in de Tour de France moet Wout van Aert vol in de remmen gaan, omdat Jasper Philipsen hem insluit.

Van Aert is niet te spreken over het voorval, omdat het een jaar eerder ook al gebeurde. Philipsen bood zijn excuses achteraf aan via Instagram, maar een persoonlijk gesprek kwam er niet.

Bondscoach Sven Vanthourenhout wil dat er snel een oplossing komt. “De bedoeling is om het vóór het EK afgehandeld te hebben”, zegt hij bij VTM NIEUWS. “Wij hebben er al met beide renners over gesproken.”

“Of het al bijgelegd is? Ze zijn mekaar er al voor een stuk in tegemoetgekomen. Wat rest, is gewoon samen aan tafel zitten. Maar ik maak me geen zorgen. Het feit dat er al open en duidelijk over gepraat is geweest, is voor mij eigenlijk al voldoende.”

Maar bij Van Aert klinkt er een andere toon. “Het lijkt me verstandig dat het opgelost wordt. Het is niet zo dat we mekaar niet meer kunnen ruiken of zien, maar als we samen een team moeten vormen, dan zou het wel beter zijn dat er nog eens gesproken wordt.”

Al stelt Van Aert meteen ook zijn eisen. “Het zal sowieso moeilijk zijn om alle belangen te verenigen, maar ik ga in elk geval naar het EK om de koers te proberen winnen.”