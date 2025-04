Sep Vanmarcke vreest voor Wout van Aert in Parijs-Roubaix: "Dat is inderdaad een zwakte"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert is een van de favorieten in Parijs-Roubaix. Maar kan hij straks ook rekenen op zijn (jonge) ploegmaats?

Na zijn vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen heeft Wout van Aert vertrouwen opgedaan. Vooral omdat Parijs-Roubaix geen explosieve hellingen bevat waar hij het moeilijk op had tegen Van der Poel en Pogacar.

In de Ronde van Vlaanderen kon Van Aert ook rekenen op een sterke ploeg met Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson die de finale reden. Zij zijn er echter allebei niet bij in Roubaix en hebben rust gekregen.

Geen sterke ploeg voor Van Aert

Van Aert moet rekenen op de jonge Brennan (19), Behrens (21) en Hagenes (21) en ervaren rotten Affini (28), Vermote (35) en Van Baarle (32). De kans bestaat dat Van Aert al vroeg geïsoleerd zal zijn.

"Dat is inderdaad een zwakte. Vanaf het Bos van Wallers zal hij zijn plan wel trekken. Maar voordien heb je een ploeg nodig die je uit de gevarenzone houdt en je in positie brengt", zegt Sep Vanmarcke bij Het Nieuwsblad.

Vraag is of Van Baarle dat zal doen voor Van Aert. De Nederlandse lijkt vooral iemand om vooruit te sturen zodat hij in de finale geraakt. "Dan wordt hij voor mij zelfs een heel gevaarlijke outsider", zegt Vanmarcke nog.