Ploeg van Groenewegen komt met nieuws over zijn blessure en de declassering van Merlier

Stevig incident woensdag in de eerste etappe van de Renewi Tour. Daar waren Tim Merlier en Dylan Groenewegen bij betrokken.

De eerste etappe in de Renewi Tour eindigde op een massasprint. Die werd gewonnen door Jonathan Milan. Achter de Italiaan kwamen Tim Merlier en Dylan Groenewegen ten val.

De Nederlander bleef lange tijd op het asfalt zitten en achteraf werd duidelijk waarom. Hij had zijn sleutelbeen gebroken. Achteraf werd Tim Merlier door de koersjury gedeclasseerd voor onreglementair sprinten.

“Het is een kleine breuk”, zegt David McPartland, ploegleider bij Jayco AlUla aan Het Nieuwsblad. “Hij moet niet geopereerd worden, maar die optie is er wel.”

De vooruitzichen zijn alvast goed. “En zelfs met een operatie zou hij binnen een paar weken weer moeten kunnen koersen. Hopelijk is hij terug voor het Kampioenschap van Vlaanderen in Oostkamp (20 september, red.), daar mikken we op.”

De Australiër is ook vrij mild voor Tim Merlier die de valpartij veroorzaakte. “Ik denk dat het gewoon een koersincident was. Het gebeurde tijdens de jump naar de finish en op dat moment ben je als renner het meest kwetsbaar. Merlier deed het volgens mij niet expres, maar de straf die hij kreeg vond ik wel terecht. Dylan had geen kans, hij werd gewoon geraakt.