Jay Vine had speciale reden om bergtrui af te snoepen van Wout van Aert in de Vuelta

De Australiër Jay Vine kwam in de 15de etappe op gelijke hoogte van Wout van Aert in het bergklassement. Daar had hij wel een bijzondere motiviatie voor.

In 2022 was Jay Vine al eens op weg naar de bergtrui in de Vuelta, maar de Australiër kwam in de 18de etappe zwaar ten val en moest opgeven. Dit jaar lijkt de Australiër opnieuw een gooi te doen naar de blauw-witte bolletjestrui.

In de 15de etappe pakte Vine onderweg 23 punten, waardoor hij nu 46 punten heeft. Daarmee is de Australiër op gelijke hoogte gekomen met Wout van Aert. Toch haalt Van Aert nog altijd de bovenhand.

Vine en Van Aert kwamen elk twee keer als eerste boven op een beklimming van eerste categorie, maar Van Aert kwam ook vier keer als eerste op een col van tweede categorie. Vine deed dat nog geen enkele keer.

Vine wilde bergpunten of ritzege voor zoon

De Australiër had echter een bijzondere motivatie om de bergtrui over te nemen van Van Aert. "Het was vaderdag in Australië en mijn zoon is de dag voordat ik naar de Vuelta afreisde geboren, dus het was een heel speciale dag voor mij."

"Een dag die ik wilde laten tellen, met een ritzege of door zoveel mogelijk punten voor de bergtrui te pakken. Als we over tien jaar terugkijken en ik kan mijn zoon uitleggen dat ik er niet was, vanwege deze reden, dan denk ik dat dat speciaal is."