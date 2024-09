Moest Wout van Aert van idee veranderen? "Hetzelfde geldt zeker ook voor Remco Evenepoel"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert was opnieuw bezig aan een prima Vuelta a Espana. Rest de vraag: wat brengt de rest van het seizoen nog voor de sterke beer? En wat met Remco Evenepoel?

Door een zware val van Wout van Aert in de Vuelta moest hij opgeven. Daardoor staan mogelijk ook het EK en het WK helemaal op de helling.

Op het EK wielrennen zou Wout van Aert niet deelnemen aan de tijdrit. Of dat een goede zaak is? Daarover zijn de meningen nog wat verdeeld. Ook José De Cauwer heeft er wel wat over te zeggen bij Sporza.

Mentaal klaar zijn

"Dat moet hij zelf beslissen. Hij moet er vooral mentaal klaar voor zijn. Het is een mentale kwestie, idem ook voor Remco Evenepoel bijvoorbeeld. Ze hebben de Olympische Spelen gedaan en dan moet je afkicken."

"Zeker Evenepoel moest na dat dubbel goud zeker wat afkicken. Dat is met vanalles gepaard gegaan en zelfs even een paar ziekteverschijnselen tussenin op een of andere manier."

Huldiging hier, huldiging daar

"Huldiging hier, huldiging daar, hier of daar wat langer opgebleven en veel mensen gezien. Als Wout van Aert zondag vol voor de tijdrit gaat in de Vuelta om dan een paar dagen later opnieuw vol te gaan ..."

"En een tijdrit rij je ook niet zomaar. Die rij je om te winnen. Als hij komt, dan is het voor de prijzen. Zeker in een tijdrit ... Je probeert altijd te rijden om te winnen, maar in een wegrit ben je niet noodzakelijk verloren. Voor van Aert is winnen bijna een verplichting."