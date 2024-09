Ploegleider neemt met spijt in het hart afscheid van Alaphilippe: "Daar zag je het aan"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Julian Alaphilippe leek voor het leven bij Soudal-QuickStep te rijden, maar toch kiest de Fransman voor volgend jaar voor een nieuw avontuur.

Vooral voor ploegleider Klaas Lodewyck, die de laatste zes jaar met Alaphilippe samenwerkte, komt het vertrek heel erg hard aan. De twee beleefden heel veel mooie momenten samen.

“Julian was vaak de renner die het op schijnbaar moeilijke momenten toch voor elkaar kreeg. Hij bracht dat tikkeltje magie. Nu nog altijd. Het is geweldig om te zien hoe Julian hier op de bus zit. Hij lacht, danst en neemt de druk weg”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Alaphilippe pakte twee wereldtitels, won drie etappes in grote rondes en liet zich ook in de klassiekers gelden voor de ploeg van Patrick Lefevere. De voorbije jaren kwam er van winnen echter niet veel meer in huis.

Dat zorgde voor de nodige wrevel met CEO Patrick Lefevere. “Ik spreek me liever niet uit over de relatie tussen Patrick en Julian”, zegt Lodewyck. “Ik heb als ploegleider een andere verhouding met hem. Maar het klopt wel dat Julian moeilijker wint.”

De Fransman moest vooral leren omgaan met een nieuwe kopman. “Ik heb van dichtbij gezien hoe hij Remco mee aan de eindzege van de Vuelta heeft geholpen. Daaraan zag je meteen dat hij weinig problemen had met de gewijzigde hiërarchie in de ploeg. Maar Julian is wel altijd blijven werken om zo goed mogelijk te presteren.”