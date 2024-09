'Vertrek bij Lotto Dstny nabij? Jarno Widar (18) gespot bij testcentrum van topteam'

Scheiden de wegen tussen toptalent Jarno Widar en Lotto Dstny? De jonge Belg ligt nog vast tot eind 2027, maar de verstandhouding is niet meer goed. Hij lijkt op weg naar een topploeg.

Na de Ronde van de Toekomst was toptalent Jarno Widar (18) bijzonder kritisch voor Lotto Dstny. "Ik heb twee maanden geleden al aangegeven bij de ploeg dat ik te veel wedstrijden fiets, maar ze hebben niet naar me geluisterd", zei hij bij DirectVélo.

"Nu zien we waar dat toe heeft geleid. Deze week heeft echt aangetoond dat ik meer had moeten trainen en minder wedstrijden moet rijden", hield Widar zich niet in. Hij zakte in het slotweekend door het ijs en werd pas 29ste in het eindklassement.

Widar naar Red Bull-BORA-hansgrohe?

De relatie met de CEO van Lotto Dstny, Stéphane Heulot, is dan ook vertroebeld. Het management van Widar zou hem dan ook aangeboden hebben bij Lidl-Trek, UAE Team Emirates, Alpecin-Deceuninck en Red Bull-BORA-hansgrohe.

Volgens WielerFlits is Widar gespot bij het Athlete Performance Centre (APC) van Red Bull nabij Salzburg. Daar gaan de inspanningstesten voor nieuwe renners door, wat erop wijst dat de Widar naar Red Bull-BORA-hansgrohe lijkt te trekken.

Hoewel Widar tot eind 2027 vastligt bij Lotto Dstny, bedraagt de afkoopsom slechts 25.000 euro. Het zou de bedoeling zijn dat Widar in 2025 nog bij de beloften rijdt, Red Bull-BORA-hansgrohe richt volgend jaar ook een beloftenteam op.