Soudal Quick-Step onthult de eerste twee koersen van kersvers Europees kampioen Tim Merlier

Tim Merlier komt deze week nog twee keer in actie in zijn nieuwe Europese sterrentrui. Daar mag hij al opnieuw voor succes gaan.

Afgelopen dinsdag haakte Tim Merlier nog af voor de Textielprijs Vichte, maar deze week komt hij opnieuw in actie. Vrijdag staat hij aan de start in het Kampioenschap van Vlaanderen, zondag in de Gooikse Pijl.

In de twee koersen, die bijna altijd eindigen op een massasprint, krijgt Merlier de kans om meteen te schitteren in zijn nieuwe trui. Hij krijgt daarvoor Ayco Bastiaens, Josef Cerny, Bert Van Lerberghe, Warre Vangheluwe, Jordi Warlop en Senne Hulsmans als ploegmaats.

Merlier eerste keer in actie in Europese trui

"We kunnen niet wachten om Tim in actie te zien in zijn mooie nieuwe shirt en we zullen hem proberen te steunen zodat hij voor een goed resultaat kan gaan", blikt ploegleider Tom Steels vooruit op het Kampioenschap van Vlaanderen.

"We hebben hiervoor een sterk team en veel vertrouwen, dus we kijken uit naar de uitdaging. We kunnen ook niet wachten om Senne Hulsmans in actie te zien in wat zijn eerste uitje met de World Tour-ploeg zal zijn."

Zondag staat dus ook de Gooikse Pijl op het programma, waar Merlier de steun krijgt van Ayco Bastiaens, Josef Cerny, Gil Gelders, Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe en Jordi Warlop.