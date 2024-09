Na de Europese titel: Lotte Kopecky spreekt klare taal over ambities op WK tijdrijden

Vorig jaar werd Lotte Kopecky vijfde op het EK tijdrijden, op amper vijf seconden van het podium. Een jaar later pakte ze wel de Europese titel, met nu ook ambitie op het WK tijdrijden.

Lotte Kopecky groeide de voorbije jaren uit tot de beste eendagrenster ter wereld, maar heeft nog veel meer in haar mars. Vorig jaar verbaasde ze met een derde plaats in de tijdrit in de Tour en een tweede plaats in de eindstand.

Kopecky investeerde sinds haar vijfde plaats op het EK vorig jaar veel meer tijd in het tijdrijden, ook in samenwerking met Belgian Cycling en het BOIC. Net als bij Evenepoel en Van Aert werd een pop gemaakt van Kopecky.

Kopecky op podium van WK tijdrijden?

Die moest haar voordeel opleveren qua aerodynamica. Op de Spelen werd Kopecky door een val zesde, maar op het EK veegde ze de vloer aan met de concurrentie. Daardoor trekt Kopecky nu met ambitie naar het WK in Zürich.

"Lotte zal heel veel ambitie hebben", zegt bondscoach Ludwig Willems bij Sporza. "De concurrentie is er groter dan op het EK, maar het parcours is ook totaal anders. Er moet in Zwitserland wat geklommen worden en dat speelt in het voordeel van Lotte."

Al primeert voor Kopecky zelf de wegrit, waar ze haar titel verdedigt. "Al vat ik de tijdrit sowieso ook wel met ambitie aan. En tegelijk ook zonder druk. Het zou mooi zijn als ik daar op het podium beland. Maar als dat niet lukt, dan is het ook zo."