Sven Vanthourenhout doet boekje open over de drie ploegen die hem willen binnenhalen

Eind deze maand stopt Sven Vanthourenhout als bondscoach. Het is uitkijken wat zijn nieuwe job worden zal.

Het WK in Zwitserland is het laatste toernooi van Sven Vanthourenhout als bondscoach bij Belgian Cycling. Hij heeft naar eigen zeggen op dit moment nog nergens een handtekening onder een nieuwe overeenkomst gezet.

“Zelfs nog niet concreet gebabbeld”, geeft de bondscoach zelf mee aan Het Laatste Nieuws. Er zijn wel ploegen die hem al een aanbieding gestuurd hebben. “Tot op vandaag van drie ploegen.”

“Op drie verschillende manieren. De ene ploeg belde de dag na de bekendmaking van mijn exit als bondscoach, de andere ploeg benaderde mij via een tussenpersoon en de derde ploeg stuurde een uitgebreide e-mail…”

Vanthourenhout is echter duidelijk in hoe hij dit aanpakt. “Ik ben er telkens kort en correct mee omgegaan en heb tegen elke partij gezegd dat we alles opschuiven tot na dit WK. Dat ben ik aan mezelf, de federatie en zeker de renners verplicht.”

Met het WK voor de deur heeft Vanthourenhout op dit moment geen tijd om zich bezig te houden met een nieuwe job. De aanbiedingen kwamen trouwens van ploegen, er zijn geen renners die hem aangesproken hebben.

“Ik zal nergens tekenen waar ik mij niet goed voel of waarvan ik denk het niet aan te kunnen. Ik zal mijn rol duidelijk specificeren en dat is het aan die ploegen om te beslissen of ze mij willen, maar ik ga ervan uit dat ik in 2025 in het WorldTour-peloton te zien zal zijn.”