Sven Vanthourenhout heeft zelf zijn bedenkingen bij naam van mogelijke opvolger

Sven Vanthourenhout is aan zijn laatste opdrachten als bondscoach bezig. Na het WK in Zwitserland stopt hij bij Belgian Cycling.

Belgian Cycling is druk in de weer een opvolger te zoeken voor Sven Vanthourenhout. Hij stopt immers als bondscoach. Volgens Vanthourenhout is er nog geen oplossing.

“Bij mijn weten niet, maar ik denk dat het logisch is dat er eerst gepraat wordt met mijn huidige assistent: Serge Pauwels. Al denk ik dat daar idealiter nog iemand bij komt”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Vanthourenhout schuift zelf Tom Steels naar voren. “Iemand die de rust kan bewaren en een inzicht heeft”, gaat Vanthourenhout verder. Al zal hij een job met een lager loon bij de wielerbond dan bij Soudal-QuickStep normaal niet aannemen.

Bij de naam van Greg Van Avermaet laat Vanthourenhout direct zijn twijfels horen. “Mhm. Mocht het Greg worden, zou ik eerder opteren voor een duo. Ik wil mijn rol niet belangrijker maken dan ze is, maar de federatie werkt volgens een bepaalde structuur, die anders is dan in een merkenploeg.”

De job is niet vanzelfsprekend. “Het is meer dan enkel renners selecteren voor een kampioenschap, want die keuze zou je op twee dagen kunnen maken. In werkelijkheid gaan daar een paar maanden aan vooraf. Stel dat Greg bondscoach wordt, zal hij een aanpassingsperiode nodig hebben.”

Vanthourenhout was ook bondscoach van het veldrijden. Daar schuift hij zijn assistent Angelo De Clercq naar voren, de zoon van Mario De Clercq. “Angelo heeft geen naam, achtergrond of palmares, maar heeft wel de capaciteiten en kent de werking. Ik zou hem zeker de vraag stellen.”